George, Charlotte en Louis beginnen in september op nieuwe school

De kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine starten in september op een nieuwe school. De Britse prins George (9), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4) gaan vanaf het nieuwe schooljaar alle drie naar de Lambrook School in de buurt van Windsor Castle, zo heeft Kensington Palace tegenover verschillende Britse media bevestigd.

In een verklaring stelt Kensington Palace dat William en Catherine de vorige school van George en Charlotte, Thomas’s Battersea in Londen, dankbaar zijn voor “de gelukkige start” van de opleiding van de kinderen. Ook zijn ze blij een school te hebben gevonden die “dezelfde waarden en ethos” deelt als Thomas.

De Lambrook School verheugt zich op de komt van de koninklijke kinderen, zegt directeur Jonathan Perry tegen Sky News. “We zijn verheugd dat prins George, prinses Charlotte en prins Louis ons per september zullen vergezellen en kijken er erg naar uit om de familie, evenals al onze nieuwe leerlingen, te verwelkomen op onze schoolgemeenschap”, aldus Perry.

Het nieuws over de school lijkt het verhaal te bevestigen dat het gezin van William en Catherine komend jaar naar Windsor zal verhuizen. Geluiden daarover klinken al langer, maar het nieuws is nog niet officieel bekendgemaakt. De familie zou zich gaan vestigen in Adelaide Cottage, een gezinswoning op het landgoed bij Windsor Castle. Het huis in Londen, Kensington Palace, zou het gezin ook aanhouden.