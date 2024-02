Gouden koets uit The Crown geveild voor ruim 65.000 euro

De gouden koets uit de tv-serie The Crown is in Londen geveild voor 56.280 Britse pond, omgerekend ruim 65.000 euro. De enige replica van de originele gouden koets van de Britse koninklijke familie werd samen met zo’n 160 andere items uit de beroemde Netflix-serie geveild bij veilinghuis Bonhams.

De koets was een van de hoogtepunten uit de veiling. Andere highlights waren onder meer de replica van de mantel die Queen Elizabeth droeg tijdens haar kroningsceremonie, een replica van de voordeur van Downing Street 10 en een replica van een baljurk van prinses Margaret. De mantel ging onder de hamer voor 19.200 pond, de voordeur voor 10.880 pond en de jurk voor 2176 pond.

Een groene Jaguar die sterk lijkt op de groene Jaguar waar prinses Diana mee reed, werd verkocht voor 70.250 pond. Naast deze items werden er ook een heleboel jurkjes, kasten en een aantal scripts per opbod verkocht.

The Crown is een zesdelige serie over het leven van de Britse koningin Elizabeth. In de serie was de rol van de koningin voor verschillende actrices, die steeds een andere fase uit het leven van de vorstin speelden.