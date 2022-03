Gravin Sophie aangekomen in New York voor vierdaags bezoek

Sophie, de gravin van Wessex, is in New York gearriveerd voor een vierdaags bezoek. De echtgenote van prins Edward kwam maandag aan en woonde op haar eerste dag een receptie vanwege Commonwealth Day bij.

Sophie zal de komende dagen onder meer een toespraak houden tijdens het evenement Upholding Women’s Rights in Afghanistan, waarvan de VN een van de organisatoren is.

De hertogin, ambassadeur van de organisatie 100 Women in Finance, heeft ook enkele afspraken die in het teken staan van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Zo schuift ze onder meer aan bij een rondetafelgesprek over dat thema in de financiële wereld.