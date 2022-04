Gregory Sedoc maakt programma met atleten Invictus Games

Gregory Sedoc gaat tijdens de Invictus Games een programma maken waarin hij Nederlandse atleten portretteert die meedoen aan het evenement. Helden van de Invictus Games, zoals de uitzending is genoemd, wordt uitgezonden op NPO 2 van 11 tot en met 15 april.

De atleten die worden geportretteerd vertellen over hun leven met een handicap en met PTSS (posttraumatische stressstoornis).

De Invictus Games zijn spelen voor oud-militairen die gewond raakten terwijl ze op missie waren. De afgelopen twee jaren waren er geen Invictus Games vanwege corona, maar dit jaar gaan de atleten er volop tegenaan.

Aan het evenement doen meer dan vijfhonderd atleten uit twintig landen mee. De editie van 2022 vindt deze week plaats in Het Zuiderpark in Den Haag. Prins Harry, The Duke of Sussex, is beschermheer van de Invictus Games.