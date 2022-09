Harry aan oma Elizabeth: blij dat jij en opa weer samen zijn

Prins Harry is blij dat zijn oma Elizabeth en haar overleden echtgenoot Philip “weer samen zijn”. In een liefdevol betoog op zijn website bedankt hij de Britse koningin voor haar “gedegen adviezen” en haar “aanstekelijke lach”. Elizabeth overleed vorige week op 96-jarige leeftijd.

De 37-jarige Harry haalt de woorden van zijn oma aan die zij uitsprak na het overlijden van haar man Philip, vorig jaar op 9 april. “Woorden die ons nu allemaal troost kunnen bieden: ‘Het leven bestaat uit de laatste keer uit elkaar gaan, maar ook uit eerste ontmoetingen’.”

De prins schrijft dat hij “diep bedroefd” is, maar dat hij “voor altijd dankbaar voor al die eerste ontmoetingen samen” is. Zo noemt hij zijn jeugdherinneringen, tot zijn eerste ontmoeting met haar toen hij in het leger zat en het moment dat de koningin voor het eerst zijn vrouw Meghan en hun kinderen ontmoette. “Ik koester deze momenten die ik met je heb gedeeld, en de vele andere speciale momenten daartussenin. Je wordt nu al erg gemist, niet alleen door ons, maar door de hele wereld.”

Koningin Elizabeth was voor haar kleinzoon en voor vele anderen “een leidend kompas”, zo schrijft Harry, die met zijn vrouw Meghan in Amerika woont. “Bedankt voor je inzet. Bedankt voor je gedegen advies. Bedankt voor je aanstekelijke lach. Wij glimlachen nu ook, wetende dat jij en opa weer samen zijn, en samen kunnen rusten in vrede.”