Harry aangekomen bij rechtbank voor getuigenis in tabloidzaak

Prins Harry is dinsdagochtend aangekomen bij het hooggerechtshof in Londen. De hertog van Sussex zal daar een getuigenis afleggen in de rechtszaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN).

De zaak trekt veel belangstelling van de media. Op beelden is te zien dat er tientallen cameraploegen en fotografen zijn komen opdagen.

De prins beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. MGN zou tussen 1996 en 2011 Harry’s telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes hebben afgeluisterd. Hierdoor kon de krant diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding.

Harry miste maandag de eerste zittingsdag omdat hij vanwege de verjaardag van dochter Lilibet pas zondagavond vanuit Los Angeles naar Engeland is gevlogen. Dit tot frustratie van de advocaat van MGN. Andrew Green zei in de rechtbank dat hij minstens anderhalve dag nodig heeft om de prins te ondervragen.