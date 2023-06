Harry bij hooggerechtshof voor tweede dag in getuigenbank

De Britse prins Harry is woensdag weer bij het hooggerechtshof in Londen gearriveerd. Daar neemt de hertog van Sussex voor de tweede dag op rij plaats in de getuigenbank in de zaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN). Hij beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie.

Harry, de tweede zoon van koning Charles, werd dinsdag bijna vijf uur bevraagd door de advocaat van MGN. Het was voor het eerst in meer dan een eeuw dat een vooraanstaand lid van de Britse koninklijke familie als getuige in een rechtszaak werd gehoord.

Volgens de prins zou MGN tussen 1996 en 2011 onder meer zijn telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes en voicemails hebben afgeluisterd. Hierdoor kon de krant diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding.