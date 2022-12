Harry en Meghan delen videobeelden van dochter Lilibet in docu

In het laatste deel van de documentairereeks Harry & Meghan deelt het paar niet eerder getoonde beelden van hun dochter Lilibet, die in juni vorig jaar geboren is. Zo is te zien hoe de pasgeboren Lilibet op de buik van haar moeder Meghan ligt. “Hey Lili”, zegt Meghan dan.

“Er was iets dat zo compleet voelde toen we Lilibet hadden”, gaat Meghan door. “Iedereen respecteerde gewoon dat we veel hadden doorgemaakt en dat we het verdienden om ons kind vredig te verwelkomen in de wereld. We hadden de tijd om lekker in een cocon te leven met ons gezin.”

Ook is te zien hoe Lilibet door het gras kruipt in de tuin van de woning van Meghan en Harry. “Probeer je te lopen?” vraagt Meghan.

In de eerste drie delen van de docuserie, die op Netflix te zien is, werden geen nieuwe beelden van Lilibet gedeeld. Wel verschenen er nieuwe videobeelden en foto’s van Archie, het oudste kind van het stel.