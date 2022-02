Harry en Meghan staan stil bij Oekraïne in dankspeech voor Award

Prins Harry en zijn vrouw Meghan stonden in hun dankspeech tijdens de uitreiking van de NAACP Image Awards stil bij de inwoners van Oekraïne. De hertog en hertogin van Sussex ontvingen de President’s Award vanwege hun inzet voor sociale gelijkheid wereldwijd. Ook op de website van Archewell, de stichting die het stel in het leven heeft geroepen, spraken Meghan en Harry eerder al hun steun uit voor de Oekraïense bevolking.

“We willen stilstaan bij de mensen van Oekraïne, die onze blijvende steun als wereldwijde gemeenschap dringend nodig hebben”, zei Harry tijdens de uitreiking. Afgelopen donderdagochtend is Rusland Oekraïne binnengevallen. Het Russische leger trekt steeds verder het land in, waarbij al honderden burgerslachtoffers zijn gevallen, waarvan een deel is overleden.

In de speech zei Harry verder dat hij en zijn vrouw voor elkaar bestemd zijn, om zo samen anderen te kunnen helpen. “Onze levens zijn niet voor niets samengebracht. We delen een toewijding aan een leven van dienstbaarheid, een verantwoordelijkheid om onrecht te bestrijden en een overtuiging dat de dingen die het vaakst over het hoofd worden gezien het belangrijkst zijn om naar te luisteren.”

Onlinewereld

Meghan benoemde ook de dood van George Floyd in hun speech, een zwarte man die overleed nadat een politieagent minutenlang op zijn nek zat. “In de maanden die volgden hebben wij ons samen met onze organisatie, Archewell, gericht op diegenen die raciale rechtvaardigheid en vooruitgang bevorderen.” Deze gemeenschap weet wat het betekent om “op te komen voor wat juist is”, vulde Harry aan, die stelt dat het tijd is om deze strijd voor rechtvaardigheid “uit te breiden naar de wereld online”. Dit is volgens hem “een plek waar haat en discriminatie onmiddellijk worden aangewakkerd”.

De hertog en hertogin hebben samen met de NAACP de NAACP-Archewell-prijs in het leven geroepen, waarmee digitale rechtvaardigheid wordt gestimuleerd. Safiya Noble mocht als eerste die prijs in ontvangst nemen, vanwege haar studie naar algoritmes en hoe die racisme kunnen vergroten.

Eerder ging de President’s Award, de prijs die wordt toegekend aan mensen die iets hebben betekend voor de openbare dienstverlening, naar onder anderen oud-president Bill Clinton en ex-minister Colin Powell. De mensenrechtenorganisatie reikt jaarlijks prijzen uit voor buitengewone verdiensten voor etnische minderheden in de entertainmentindustrie.