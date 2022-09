Harry en Meghan terug in Verenigde Staten na uitvaart Queen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn terug in de Verenigde Staten. Verschillende Amerikaanse media schrijven donderdag dat het paar na de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth, die afgelopen maandag plaatsvond, is teruggekeerd in hun woonplaats in Californië.

De hertog en hertogin van Sussex waren al sinds begin september in het Verenigd Koninkrijk, in eerste instantie om enkele bijeenkomsten van goede doelen bij te wonen. Enkele dagen nadat zij waren gearriveerd ging de gezondheid van Harry’s grootmoeder zodanig achteruit dat zij op donderdag 8 september op 96-jarige leeftijd overleed.

In de dagen die volgden trokken Harry en zijn vrouw onder meer op met zijn broer prins William en prinses Catherine. Twee dagen na het overlijden van de koningin stapten de vier gezamenlijk naar buiten bij Windsor Castle om daar de voor de Queen neergelegde bloemen te bekijken en handen te schudden met het toegestroomde publiek. Het was voor het eerst in jaren dat de broers gezamenlijk werden gezien.

In totaal is het koppel een kleine drie weken in het Verenigd Koninkrijk geweest. Hun kinderen Archie (3) en Lillibet (1) bleven al die tijd thuis in Montecito, een plaats even ten noorden van Los Angeles.