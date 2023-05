Harry en Meghan uit eten met Cameron Diaz en Benji Madden

Prins Harry en Meghan zijn afgelopen weekend uit eten gegaan met onder anderen actrice Gwyneth Paltrow en haar man en actrice Cameron Diaz en Good Charlotte-gitarist Benji Madden, die al sinds 2014 een koppel zijn. Dit schrijft het Amerikaanse Page Six.

Foto’s van de Britse prins, zijn vrouw en Diaz en Madden verschenen al eerder, maar nu lijkt het gezelschap nog beroemder te zijn geweest. De man van Paltrow, Brad Falchuk, is bedenker van onder meer de series Nip/Tuck en Glee. Samen waren ze aanwezig in een sushirestaurant met een Michelin-ster in Montecito, Californië.

Het was voor het eerst dat Harry en Meghan in het openbaar gespot werden nadat Harry de kroning van zijn vader Charles bijwoonde. Over een vriendschap tussen hem en Diaz ging het in de media nog niet eerder. Wel sprak hij in zijn boek Spare het gerucht tegen dat ze ooit gedatet zouden hebben.