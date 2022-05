Harry en Meghan verlengen huur Frogmore Cottage

Volgens Entertainment Tonight hebben Harry en Meghan de huur van hun Engelse Frogmore Cottage verlengd, nu Harry’s nicht prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank naar een ander optrekje in Engeland op zoek zijn. Dat doen Eugenie en Jack omdat ze deels in Portugal gaan wonen en volgens bronnen zou het paar hun oog al hebben laten vallen op Adelaide Cottage in Windsor, een plek waar ze eigenlijk altijd al hebben willen wonen.

“Het feit dat Harry en Meghan hebben aangegeven Frogmore Cottage te willen behouden, duidt erop dat ze absoluut nog geen volledige afstand van het Britse koninklijke leven hebben genomen. Ze verblijven daar in elk geval tijdens het jubileum van koningin Elizabeth, maar omdat de huur verlengd is kunnen ze eigenlijk komen en gaan wanneer ze willen, nu Eugenie en Jack er niet meer wonen. Harry en Meghan staan op deze manier nog met één stevig been in Engeland”, aldus een bron.

Verwacht wordt dat nu koningin Elizabeth ouder wordt en de laatste jaren met een aantal gezondheidsproblemen kampte, Harry in elk geval vaker in Engeland wil zijn. De prins woont sinds 2020 in Montecito, Californië met Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet, nadat hij en Meghan hun taken als senior royals opgaven.