Harry en Meghan vieren Nelson Mandela-dag in New York

Prins Harry en zijn vrouw Meghan reizen volgende week naar New York. De hertog en hertogin van Sussex zijn volgens Amerikaanse media op maandag bij een evenement van de Verenigde Naties ter ere van Nelson Mandela-dag.

Het programma van het koppel is nog niet bekendgemaakt. Harry houdt mogelijk een toespraak.

Op Nelson Mandela-dag, die op de geboortedag van de in 2013 overleden anti-apartheidsstrijder wordt gevierd, worden mensen opgeroepen een ander te helpen en zich zo in te zetten voor wereldvrede. Harry’s oma, koningin Elizabeth, en zijn ouders Charles en Diana hebben Mandela meerdere keren ontmoet. De prins had in 2018 wel een ontmoeting met diens weduwe Graça Machel-Mandela.