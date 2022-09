Harry en Meghan zijn aangekomen in Engeland

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in Engeland. Volgens het Britse tijdschrift Hello! is het echtpaar zaterdagochtend al geland.

De hertog en hertogin van Sussex zouden een commerciële vlucht hebben gepakt vanuit de Verenigde Staten. Hun kinderen Archie en Lillibet zijn niet mee.

Vorige maand werd bekend dat Harry en Meghan naar Engeland zouden komen, waar zij meerdere liefdadigheidsorganisaties bezoeken. Maandag zijn ze in Manchester voor een congres en donderdag zijn ze in Londen bij de WellChild Awards, een prijsuitreiking voor kinderen en jongeren die op allerlei manieren geconfronteerd worden met levensbedreigende aandoeningen en ziekten.

De Sussexes reizen tussendoor ook naar Duitsland. Ze zijn in Düsseldorf om vast vooruit te blikken op de Invictus Games die daar volgend jaar worden gehouden. Of Harry ook langsgaat bij zijn familie, is niet bekend. Afgelopen juni was hij samen met zijn gezin ook in zijn geboorteland vanwege het troonjubileum van zijn oma koningin Elizabeth.