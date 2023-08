Harry en Nacho misten vrouwen op Azië-reis

Prins Harry en zijn goede vriend Nacho Figueras hadden graag gewild dat hun vrouwen en kinderen mee waren gegaan op hun Azië-reis. De twee misten hun gezinnen, zo verklaarde Figueras aan Britse media.

“We missen onze vrouwen enorm. Dit was een korte reis, maar het was wel ver reizen voor 24 uur in Japan en een paar uur hier in Singapore, maar we missen ze. We zouden willen dat ze hier waren”, zei de Argentijnse polospeler. Samen met Harry speelde hij zaterdag een benefietwedstrijd in Singapore.

De trip was voor Harry zijn eerste werkreis sinds de kroning van zijn vader koning Charles in mei, die de hertog van Sussex ook alleen bijwoonde. Meghan bleef thuis bij hun kinderen Archie en Lilibet.

Figueras heeft in ieder geval genoten van de reis. Volgens hem is Harry “enorm toegewijd”. “Dat zit in zijn DNA en daarom mag ik hem zo graag. Het is geweldig om zoveel tijd samen te kunnen doorbrengen.”