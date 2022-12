Harry geeft Daily Mail de schuld van miskraam Meghan

Prins Harry geeft de Britse tabloid Daily Mail de schuld van de miskraam die zijn vrouw heeft gehad. “Ik geloof dat mijn vrouw een miskraam heeft gekregen door wat de Mail deed. Ik heb alles gezien”, zegt hij in de laatste aflevering van de zesdelige Netflix-docuserie over zichzelf en zijn vrouw. In juli 2020 verloren Meghan en Harry een kindje.

“Weten we nu absoluut zeker dat de miskraam daardoor is ontstaan? Natuurlijk niet”, zegt Harry. “Maar rekening houdend met de stress die de berichtgeving veroorzaakte, het gebrek aan slaap en de timing van de zwangerschap, kan ik zeggen dat de miskraam werd veroorzaakt door wat ze probeerden Meghan aan te doen.”

Over de periode van de zwangerschap zegt Meghan dat ze “echt niet sliep”. “De eerste ochtend dat we wakker werden in ons nieuwe huis kreeg ik een miskraam.” Het stel was net verhuisd naar hun woning in Santa Barbara.

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien. Daarin vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar ontmoetten, Harry’s moeder prinses Diana en de slechte verhouding met de Britse paparazzi.