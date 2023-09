Harry grapt over Meghan en praat over belang van militair tenue

Prins Harry heeft tijdens zijn openingstoespraak bij de Invictus Games in Düsseldorf een grapje gemaakt over zijn vrouw Meghan. De hertogin van Sussex voegt zich naar verwachting komende week bij haar man in Duitsland om het sportevenement voor gehandicapte veteranen bij te wonen.

Harry begon zijn speech in het Duits waarin hij iedereen welkom heette bij de Invictus Games. Daarna ging hij weer over op het Engels en sprak hij over het dragen van het militaire tenue, iets wat hij zelf tijdens zijn diensttijd ook heeft gedaan.

“Ken je dat gevoel van trots en eer nog, toen je voor het eerst de vlag van je land op je uniform droeg?”, vroeg de prins de aanwezige veteranen. “De meesten van ons zullen zich waarschijnlijk eerder de laatste keer herinneren, of de keer dat we het voorgoed in de kast ophingen. Klopt het als ik zeg dat het voor sommigen net een cape was? Of misschien een schild of een uitweg? Voor anderen was het misschien een kans op erkenning of een roeping. Wat het ook betekende voor je of waarom je je überhaupt hebt aangemeld om te dienen, het ging altijd om het dienen van anderen en je kameraden. Uiteindelijk was je onderdeel van een groter doel en dat voelde goed.”

De hertog van Sussex zal bij diverse wedstrijden aanwezig zijn om de veteranen aan te moedigen. In zijn toespraak haalde hij het land van zijn voorkeur en die van zijn vrouw Meghan met een knipoog ook nog even aan. “Sinds mijn vrouw erachter is gekomen dat ze van Nigeriaanse afkomst is, zal ze dit jaar waarschijnlijk iets competitiever zijn.”