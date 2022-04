Harry heeft enorm veel respect voor militairen met kinderen

Prins Harry zegt enorm veel ontzag te hebben voor militairen die thuis vrouw en kinderen achterlaten om aan het front te vechten. Dat zegt de Britse royal tegen het tijdschrift People in het kader van de Invictus Games die momenteel in Den Haag worden gehouden.

“Toen ik nog in het leger zat beloofde ik mezelf dat ik zou stoppen voordat ik een vrouw en kinderen zou hebben”, zegt Harry in het Amerikaanse magazine. “Ik kon me namelijk de pijn niet voorstellen van zolang van elkaar gescheiden moeten zijn tijdens uitzending, het risico op gewond raken en de realiteit dat het leven van mijn gezin voor altijd zou veranderen als zoiets zou gebeuren.”

“Iedere deelnemer van de Invictus Games-gemeenschap heeft deze dingen in verschillende mate meegemaakt”, vervolgt Harry. “Ik heb dan ook enorm veel respect voor wat zij en hun familie opofferen voor hun dienstplicht.”