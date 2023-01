Harry: koningshuis moet moderniseren, kans met Meghan gemist

Volgens prins Harry moet het Britse koningshuis nodig moderniseren. Dat zei de hertog van Sussex maandag in het Amerikaanse tv-programma Good Morning America, waarin hij geïnterviewd werd over zijn memoires Spare.

Harry denkt dat er in de 21e eeuw nog wel een plek is voor de monarchie, maar deze moet in zijn ogen dan wel moderniseren. “Ik denk dat het proces waar ik doorheen ging wat betreft mijn eigen onbewuste vooroordelen, ook zeer nuttig voor hen zou zijn”, aldus de prins over wat zijn familie dan zou moeten doen. “Het gaat niet om racisme, maar om onbewuste vooroordelen die racistisch kunnen worden als ze niet aangepakt of erkend worden en als er niet van geleerd wordt”, meent Harry. “Zoals ik het begrijp, moeten we allemaal onderdeel van de oplossing willen zijn in plaats van het probleem.”

In Harry’s ogen hebben zijn familieleden “een grote kans” gemist om de Britse monarchie te moderniseren met de entree van zijn vrouw Meghan en alles wat zij vertegenwoordigde als dochter van een witte vader en een zwarte moeder. “Het ging om wat ze vanaf het begin al tegen me zei: vertegenwoordiging. Als een geprivilegieerde witte man, begreep ik niet helemaal waar ze het toen over had.”