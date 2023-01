Harry: koningshuis was ‘oorverdovend stil’ na column Clarkson

De Britse prins Harry is absoluut niet te spreken over een recente column over zijn vrouw Meghan door Jeremy Clarkson in The Sun. Volgens de prins zetten dergelijke artikelen aan tot geweld tegen vrouwen, zei hij in een interview met de Britse zender ITV, dat zondag werd uitgezonden.

“Wat hij zei was niet alleen verschrikkelijk en kwetsend voor mijn vrouw, maar het zorgt er ook voor dat mensen, vooral mannen, gaan denken dat het acceptabel is om vrouwen op die manier te behandelen”, zei Harry. De 38-jarige prins veroordeelde ook het feit dat er geen reactie kwam vanuit het Britse koningshuis. “De stilte was oorverdovend.”

De Britse tabloid publiceerde in december een column van de voormalig Top Gear-presentator, waarin Clarkson in detail beschreef hoezeer hij Meghan haat. Hij schreef in The Sun onder meer dat hij “droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straat zou lopen terwijl mensen ‘schaam je’ tegen haar roepen en uitwerpselen naar haar gooien”.

Naar aanleiding van de column van Clarkson ontstond grote ophef. Britse politici schreven een brief aan The Sun, waarin zij eisten dat de krant actie zou ondernemen tegen de presentator. Het gewraakte artikel werd al gauw offline gehaald en de tabloid bood excuses aan.