Harry leerde Meghan met hondenoren kennen op Instagram

Prins Harry zag Meghan voor het eerst op Instagram. De hertog van Sussex zag een video van haar met het bekende hondenfilter op de account van een vriend en was gelijk geïntrigeerd. “Ik dacht: wie is dat”, zo kijkt hij terug in de Netflix-documentaire Harry & Meghan, waarvan donderdag de eerste afleveringen online zijn gekomen.

Harry stuurde de gemeenschappelijke vriend een berichtje om in contact met haar te komen. Die vertelde Meghan dat “prins Haz” haar nummer wilde hebben. “Ik wilde eerst zijn Instagram-feed zien”, zegt Meghan. “Ik bekeek alles en zag dat het prachtige foto’s waren van de natuur en zijn tijd in Afrika.” Ze wisselden nummers uit en begonnen te daten.

Voor haar ontmoeting met Harry, wilde Meghan eigenlijk liever vrijgezel zijn. “Ik had een plan en toen kwam H. Wat een plottwist”, zegt ze lachend.

De prins is haar ruim vier jaar na hun bruiloft nog altijd dankbaar dat ze toch voor hem wilde gaan. “Ze heeft alles en haar vrijheid opgegeven voor mij en mijn wereld.”