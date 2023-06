Harry: levensbedreigende situatie zou van publiek belang zijn

Prins Harry zou informatie over zijn leven pas van publiek belang vinden als hij bijvoorbeeld “een levensbedreigende verwonding” zou hebben. Dat zei de Britse prins in het hooggerechtshof in Londen, waar hij woensdag voor de tweede dag op rij in de getuigenbank zit in de zaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN).

Harry, de tweede zoon van koning Charles, beschuldigt de uitgever van onder meer de tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Hij vindt onder meer dat er veel te veel artikelen zijn geschreven over onderwerpen die volgens hem helemaal niet van publiek belang zijn.

Het gaat daarbij onder meer om een stuk in het tijdschrift People, waarin stond beschreven dat Harry later met zijn militaire carrière begon door een knieblessure. De advocaat van MGN vroeg Harry daarop wat wel van publiek belang zou zijn. “Dat weet ik niet, dan zou ik speculeren”, aldus Harry, die na enig aandringen van Green toevoegde dat bijvoorbeeld “een levensbedreigende verwonding” het grote publiek wel aan zou gaan.

Volgens de prins zou MGN tussen 1996 en 2011 onder meer zijn telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes en voicemails hebben afgeluisterd. Hierdoor kon de krant diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel invloed hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding.