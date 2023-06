Harry maandag niet in rechtszaal na verjaardag Lilibet

Prins Harry wordt dinsdag pas in de rechtszaal verwacht als hij een getuigenis aflegt in de rechtszaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN). Zijn advocaat David Sherborne liet tijdens de opening van de zitting van maandag weten dat de prins verlaat was.

De hertog van Sussex beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. MGN zou tussen 1996 en 2011 Harry’s telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes hebben afgeluisterd.

“De hertog van Sussex is dinsdag aanwezig om een getuigenis af te leggen”, zei Sherborne. “Hij vloog gisteravond vanuit Los Angeles, waar hij de verjaardag van zijn dochter bijwoonde.” Prinses Lilibet vierde zondag haar tweede verjaardag.

De rechter zei vervolgens dat het de bedoeling was dat Harry maandag al beschikbaar zou moeten zijn.