Harry: Oekraïne-oorlog en abortuswet zijn aanslag op democratie

De oorlog in Oekraïne en de nieuwe abortuswetgeving zijn “een aanslag op de democratie”. Dat zei prins Harry maandag in een toespraak ter ere van Nelson Mandela Dag in het gebouw van de Verenigde Naties in New York.

“We kampen momenteel met een pandemie die gemeenschappen over de hele wereld blijft verwoesten. Klimaatverandering verwoest onze planeet, de meest kwetsbaren lijden het meest”, zegt de prins. “De totale desinformatie en leugens die enkelen de wereld in slingeren, raken velen.”

Ook de oorlog in Oekraïne en de nieuwe abortuswetgeving in de Verenigde Staten komen ter sprake. “Van de vreselijke oorlog in Oekraïne tot aan het terugdraaien van grondrechten hier in Amerika: we ervaren momenteel een wereldwijde aanslag op de democratie en de vrijheid, het doel in Mandela’s leven.”

In zijn toespraak vertelde Harry ook over de band tussen zijn moeder prinses Diana en Nelson Mandela. In zijn woning heeft hij een foto van de twee hangen, vertelde hij. Na afloop sprak Harry samen met zijn vrouw Meghan met ambassadeurs van de VN. Op Nelson Mandela Dag, de geboortedag van de in 2013 overleden oud-president en antiapartheidsstrijder, worden mensen opgeroepen zich belangeloos in te zetten voor een ander. Traditiegetrouw is dat 67 minuten lang: het aantal jaren dat Mandela zich actief heeft ingezet voor mensenrechten en gelijkheid.