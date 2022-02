Harry verlengt huur Britse woning om Queen te kunnen bijstaan

Prins Harry zal de huurovereenkomst voor zijn voormalige woning Frogmore Cottage in Windsor verlengen. The Telegraph schrijft zaterdag dat de in Los Angeles wonende prins dat doet omdat hij alleen met een woonadres in Groot-Brittannië zijn officiële taak als adviseur en tijdelijke vervanger van zijn grootmoeder Elizabeth kan vervullen.

Net als zijn vader prins Charles, broer prins William en oom prins Andrew is ook prins Harry een van de vier mensen die koningin Elizabeth mag en kan vervangen als zij bijvoorbeeld ziek wordt. Om die taak te kunnen uitvoeren moet hij echter wel over een adres in Groot-Brittannië beschikken. Om die reden verlengt hij op 31 maart het dan aflopende huurcontract voor Frogmore Cottage, het huis waar hij tot zijn vertrek naar de Verenigde Staten woonde met zijn vrouw Meghan en zoon Archie.

In 2020 betaalden Harry en Meghan nog 2,4 miljoen Britse pond terug aan de Queen voor de verbouwing van Frogmore Cottage. Daar zat ook de huur tot het einde van het huurcontract bij, maakte Buckingham Palace eind 2020 bekend. Volgens The Telegraph is het huis overigens niet onbewoond. Zolang Harry in Los Angeles woont, zou prinses Eugenie er samen met haar man en zoon hun intrek hebben genomen.