Harwood in zaak Harry: geen weet van onwettige acties collega’s

Voormalig Mirror-journalist Anthony Harwood zegt er geen weet van te hebben dat collega’s mogelijk op onwettige wijze informatie hebben verkregen over prins Harry. Dat zei de journalist maandag in de rechtbank in Londen tijdens de behandeling van de zaak die draait om vermeende telefoonhacks door de uitgever van het boulevardblad The Mirror.

Harwood werd onder andere naar zijn artikel ‘Harry is een Chelsy fan’ gevraagd, waarin Harry’s relatie met Chelsy Davy naar buiten werd gebracht. Harry beschuldigt de Mirror Group Newspapers (MGN) ervan onder meer voor dat artikel onrechtmatig informatie te hebben verzameld, in dit geval vluchtgegevens.

David Sherborne, die de prins vertegenwoordigt, stelt dat het kantoor van The Mirror een freelancer heeft gevraagd om navraag te doen in Zuid-Afrika over het verhaal. De freelancer zou “bekendstaan om het vervalsen van vluchtgegevens”. Dat wist Harwood niet, zei hij, en het vervalsen zou niet gebeurd zijn voor dit artikel.

Daarnaast werd Harwood gevraagd of hij zich er bewust van was dat The Mirror-journalist Graham Brough regelmatig onwettige informatie verkreeg via privédetectives. Harwood antwoordde ook hier niets van af te weten.