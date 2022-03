Herdenkingsdienst Philip afgelopen, Elizabeth terug naar Windsor

De herdenkingsdienst voor de Britse prins Philip is afgelopen. Koningin Elizabeth werd naar buiten begeleid en gaat terug naar haar woonpaleis Windsor Castle. Onderweg naar buiten dankte ze nog wel Doyin Sonibare, de winnares van The Duke of Edinburgh’s Award, die een eerbetoon aan prins Philip voorlas.

Nadat Elizabeth Westminster Abbey had verlaten, vertrokken ook onder anderen prins Charles, zijn vrouw Camilla, prins William, zijn vrouw Catherine en hun kinderen. De dienst werd afgesloten met orgelmuziek. Prins Charles bedankte voor het verlaten van de kerk in Londen enkele mensen die hebben geholpen bij het opzetten van de dienst.

De dienst begon rond 12.30 uur toen koningin Elizabeth binnenkwam onder de klanken van klassieke muziek, begeleid door een orgel. Alle aanwezigen stonden op en zongen de tekst mee. Er werden Bijbelteksten voorgelezen en een jongenskoor zong liederen.

De hertog van Edinburgh overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd in zijn slaap.