Hertogin van Edinburgh bezoekt centrum autistische leerlingen

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft het Salesian Cullum Centre in Surrey bezocht. Dit is een centrum voor autistische leerlingen, dat hen helpt om een ‘gewone’ school dicht bij huis te bezoeken, terwijl zij wel de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Tijdens het bezoek hoorde de vrouw van prins Edward meer over het werk dat hier wordt verricht om de leerlingen te helpen. Zij ging in gesprek met medewerkers en leerlingen en bezocht hun lessen, waaronder lessen over kunst, koken en taal.

“We zijn verheugd dat we Hare Koninklijke Hoogheid van dichtbij het verschil kunnen laten zien dat onze Cullum-centra maken voor autistische kinderen en hun families”, zei Simon Cullum, vicepresident van de National Autistic Society.

De Britse hertogin is beschermvrouwe van de National Autistic Society, die de centra beheert.