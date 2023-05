Hertogin van Edinburgh legt tweedaags bezoek af aan Irak

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft een tweedaags bezoek gebracht aan Irak. De echtgenote van prins Edward was afgereisd op uitnodiging van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft Buckingham Palace bekendgemaakt.

De hertogin kreeg op een speciale conferentie in Bagdad een update over de uitdagingen waar Iraakse vrouwen en meisjes dagelijks mee te maken hebben en over de maatregelen om hun rechten te beschermen. Sophie ontmoette daar ook enkele afgevaardigden van lokale vrouwenrechtenorganisaties.

Ook stond er een bezoek aan een middelbare school voor meisjes op het programma en sprak Sophie met de leerlingen en docenten over het onderwijs en hun hoop voor de toekomst. Daarnaast was er een officieel gedeelte met ontmoetingen met de president en premier van Irak. Sophie bracht aan hen een groet over van haar zwager koning Charles.