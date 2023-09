Huwelijk Charles en Camilla te zien in laatste seizoen The Crown

Het huwelijk van koning Charles en koningin Camilla komt aan bod in het zesde en laatste seizoen van de Netflixserie The Crown. Maandag deelde de streamingdienst op X een foto waarmee werd gehint op een verhaallijn over de bruiloft uit 2005.

“Na zes seizoenen, zeven jaar en drie verschillende casts komt The Crown later dit jaar tot een einde. We komen later terug met meer, maar hier is alvast een hint van wat er in ons laatste seizoen te zien is”, schrijft Netflix bij een foto van het liturgieboekje van het huwelijk van Charles en Camilla. Wanneer de reeks te zien is, is nog niet bekend.

Eerder werd al bekend dat het zesde seizoen van The Crown zich zou richten op de gebeurtenissen rond de Britse koninklijke familie in de jaren negentig, met in het bijzonder de periode rond de dood van prinses Diana in 1997.