Idris Elba draaide Dr. Dre op huwelijk Harry en Meghan

Idris Elba heeft eindelijk onthuld welk hiphopliedje hij draaide op het huwelijksfeest van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. De acteur, die ook actief is als dj, zegt dat de voormalig actrice het nummer Still D.R.E. van Dr. Dre had aangevraagd.

In gesprek met BBC Radio 1 Xtra zegt Elba dat de gasten uit hun dak gingen toen hij Dr. Dre opzette. “Toen ging het helemaal los! Dat was een keuze van Meghan”, aldus Elba.

In 2019 vertelde Elba ook al eens dat een van de liedjes op het feest I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston was en dat de gasten ook wat hiphop voor de kiezen kregen. “Er zat ook wat West Coast bij. Dat is alles wat ik zeg”, zei Elba destijds. Toen wilde hij niet zeggen of het om Dr. Dre of Tupac ging. “Dat ga ik echt niet naar buiten brengen. Dat is niet eerlijk. Vraag het maar aan Meghan en Harry.”

Harry en Meghan trouwden in mei 2018. Bij de ceremonie en het daaropvolgende feest waren veel beroemdheden aanwezig.