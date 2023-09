Indringer Royal Mews bij Buckingham Palace voor de rechter

Een man moest maandag voor de rechter verschijnen nadat hij eerder was gearresteerd bij de Royal Mews, vlak bij Buckingham Palace. De man staat terecht wegens het binnendringen van de locatie en omdat hij een motorvoertuig probeerde te stelen, melden Britse media.

De 25-jarige man, Awad Mustafa, werd zaterdag in de vroege uren gearresteerd nadat de politie een melding had gekregen van een man die een muur beklom en de Royal Mews betrad. De Royal Mews bij Buckingham Palace is verantwoordelijk voor het vervoer en voor reizen van koning Charles en andere leden van de koninklijke familie. In de stallen staan paard en wagens, maar ook auto’s.

De man zonder vaste verblijfplaats moet volgende week maandag opnieuw voor het Westminster Magistrates’ Court verschijnen.