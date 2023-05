Inheemse leiders willen excuses Charles voor koloniale verleden

Inheemse leiders uit voormalige Britse koloniën willen dat koning Charles officieel zijn excuses aanbiedt voor de “eeuwen van racisme, onderdrukking, kolonialisme en slavernij” waaronder hun gemeenschappen hebben geleden. De leiders uit twaalf landen van het Gemenebest van Naties schrijven dit donderdag in een brief aan de koning. Ook willen ze financiële compensatie voor wat hun uit naam van de Britse kroon is aangedaan.

Buckingham Palace liet vorige maand weten dat Charles een onderzoek steunt naar de betrokkenheid van het Britse koningshuis bij de trans-Atlantische slavenhandel. Voor de opstellers gaat dit echter niet ver genoeg. Britse kolonisten plunderden de rijkdommen van inheems volkeren en verwoestten hun culturen, schrijven ze. Nu is het tijd om over reparatie te praten en de koning moet daarin het initiatief nemen.

“Er vond genocide plaats terwijl zij aan het roer stonden”, aldus de Australische mensenrechtenactivist en mede-ondertekenaar Hannah McGlade.

De brief is ondertekend door inheemse leiders uit onder meer Papoea-Nieuw-Guinea, Canada, Nieuw-Zeeland en de Caraïbische eilanden. Charles wordt zaterdag in Londen gekroond.