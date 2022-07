Interview prins Andrew verfilmd, Hugh Grant wellicht in hoofdrol

Het BBC-interview met prins Andrew over zijn vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein wordt verfilmd. Er is een grote kans dat Hugh Grant de rol van Andrew op zich neemt, aldus entertainmentwebsite Deadline.

De film, genaamd Scoop, vertelt hoe de BBC prins Andrew voor de camera heeft gekregen. Het interview, waarin Andrew sprak over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein en de aantijgingen dat hij seks had gehad met door Epstein geregelde minderjarige vrouwen, had grote gevolgen voor de prins. De hertog van York legde kort na het gesprek zijn openbare functies neer en verdween uit de openbaarheid. Scoop vertelt het voorbereidingsproces van het interview en de reden dat Andrew besloot mee te doen.

Scenarioschrijver Peter Moffat en Hilary Salmon van productiebedrijf The Lighthouse Film & TV bevestigden het nieuws over de komst van de film donderdag. Volgens de planning beginnen de opnames in november. Het selecteren van de cast en het aanwijzen van een regisseur moet nog plaatsvinden, maar het onderwerp is wel al gepitcht bij meerdere managers. Volgens Deadline zit daar ook de manager van Hugh Grant bij. Volgens Salmon zijn de benaderde personen allemaal erg onder de indruk van het plan.