Invictus Games ‘in agenda’ van prins Harry, Meghan mogelijk mee

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn in april mogelijk aanwezig bij de Invictus Games in Den Haag. Harry heeft het evenement “in zijn agenda” staan en het is “mogelijk” dat zijn vrouw ook aanwezig is, aldus een woordvoerder van het sportevenement. De Invictus Games zijn dit jaar van 16 tot en met 22 april.

De Britse prins, die tegenwoordig met zijn gezin in Californië woont, is de initiatiefnemer van het internationale sporttoernooi voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. Eigenlijk zou het evenement al eerder in Nederland zijn, maar vanwege de coronamaatregelen werd dat uitgesteld. Volgend jaar zijn de Invictus Games in Düsseldorf.

“Als ze hier zijn staat alles in het teken van de deelnemers van de Invictus Games, de kracht van sport en hun herstel. Dat is de uitdrukkelijke wens van ons als organisatoren, van de eigenaar van het evenement (de Invictus Games Foundation) en van The Duke”, aldus de woordvoerder van het evenement.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, gevolgd door Orlando (VS, 2016), Toronto (Canada, 2017) en Sydney (Australië, 2018). Harry, die zelf twee keer werd uitgezonden naar Afghanistan, bedacht het toernooi om de militairen te helpen bij hun herstel. Ze doen mee aan sporten als rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoeltennis, indoorroeien en rolstoelrugby. Prinses Margriet is erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Haagse editie van de Invictus Games.