Inwoners Ballater nemen in stilte afscheid van ‘buurvrouw’

In totale stilte hebben de inwoners van Ballater afscheid genomen van koningin Elizabeth toen de rouwstoet door het Schotse dorpje reed. Langs de route stonden honderden mensen, die de koningin volgens de BBC veelal beschouwden als een gerespecteerde buurvrouw.

Elizabeth kwam drie maanden per jaar in Balmoral Castle en ging in het nabijgelegen Ballater naar de kerk.

De rouwstoet met zeven auto’s is inmiddels uitgebreid met andere voertuigen. Zo rijden er ook een ambulance, politieauto’s en een reserve-rouwauto mee.