James Morrison had vroeger poster van koningin Elizabeth

James Morrison had vroeger een poster van koningin Elizabeth II. Dat bekende de Britse zanger maandag in De Avondshow met Arjen Lubach.

“Ik was vroeger niet perse groot fan”, vertelde Morrison. “Maar ik had wel een poster, toen ik jong was. Ze was heel mooi toen.” De zanger prees de overleden vorstin als “een erg goede, solide koningin. Zij was een van de goeden. Haar dood markeert het einde van een tijdperk.”

De internationale ster kwam met Lubach praten over zijn Greatest Hits-tournee. Morrison speelt op 23 en 27 september in Nederland.

Arjen Lubach ging afgelopen week van start met het nieuwe seizoen van zijn show. Het satirische VPRO-programma stond in het voorjaar vrijwel dagelijks hoog in de kijkcijferlijst en werd ook online veel teruggekeken.