Jeremy Clarkson stuurde e-mail met excuses aan Harry en Meghan

Presentator en journalist Jeremy Clarkson heeft naar eigen zeggen een e-mail gestuurd aan prins Harry en diens vrouw Meghan voor zijn omstreden column van vorige maand. Clarkson, die eerder al publiekelijk sorry zei voor zijn uitspraken over de hertogin van Sussex, besefte na de ontstane ophef pas goed hoe veel spijt hij had van zijn woorden en besloot het koppel te mailen. Zo schrijft hij maandag op Instagram.

In de column in The Sun, die na de duizenden klachten offline werd gehaald, had de voormalig Top Gear-presentator het over zijn haat voor Meghan. Zo schreef hij onder meer dat hij “droomt van de dag waarop ze naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ‘schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit.” Daarmee maakte Clarkson een verwijzing naar een beroemde scène uit de serie Game of Thrones.

Toen de presentator zijn eigen woorden teruglas, schrok hij enorm. “We hebben dat allemaal weleens meegemaakt, denk ik. Zo’n moment dat we ons ineens realiseren dat we totaal de mist in zijn gegaan. Je voelt je zweterig en koud tegelijkertijd, je hoofd bonst en je voelt je misselijk”, blikt hij maandag terug.

Walgelijk geweld

Clarkson zegt dat hij tijdens het schrijven van zijn column dacht aan de scène in Game of Thrones, maar was dat vergeten op te schrijven. “Dus het leek alsof ik echt opriep tot walgelijk geweld tegenover Meghan.”

De presentator kreeg naar eigen zeggen veel boze reacties van ook zijn vrienden. “Ik heb iedereen met wie ik werk geschreven hoe veel spijt ik heb en op kerstochtend heb ik Harry en Meghan in Californië gemaild om ook aan hen mijn excuses aan te bieden. Ik zei dat ik verbijsterd was over wat ze op tv hadden gezegd, maar dat de taal die ik in mijn column had gebruikt schandelijk was en dat het me oprecht speet.”

Of Clarkson ook een reactie heeft gehad van het echtpaar, schrijft hij niet. De prins zei vorige week wel in een interview met de Britse zender ITV dat hij de column niet vond kunnen. “Wat hij zei was niet alleen verschrikkelijk en kwetsend voor mijn vrouw, maar het zorgt er ook voor dat mensen, vooral mannen, gaan denken dat het acceptabel is om vrouwen op die manier te behandelen”, zei Harry onder meer.