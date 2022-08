Jimmy Fallon zou Queen Elizabeth graag in talkshow te gast willen

Jimmy Fallon heeft door de jaren heen talloze bekende mensen in zijn talkshow te gast gehad, maar er is iemand die hij graag nog wel eens in de studio in New York zou willen verwelkomen: de Britse koningin Elizabeth. Dat vertelt de presentator van The Tonight Show tegen showrubriek ET.

“We hebben de Queen al aangeschreven”, zegt Fallon over het mogelijk binnenhengelen van zijn droomgast. “Ze mag dan in de show doen wat ze wil. Al wil ze bierpong komen spelen, of wat dan ook, prima. Wij komen zelfs naar haar toe. Wat hare majesteit wil, doen we.”

De kans dat de Queen naar The Tonight Show gaat, lijkt klein. Mocht Elizabeth tegen beter weten in toch in de talkshow verschijnen, dan hoeft ze zich volgens de presentator geen zorgen te maken. “Onze show is heel welkom voor iedereen, het is altijd leuk en gewoon maf en onnozel. Iedereen weet dat je je niet druk hoeft te maken als je in de show komt”, aldus Fallon. “We hebben fantastische schrijvers. Je hoeft alleen maar langs te komen en sketches kunnen spelen.”