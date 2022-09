Jordaans koningspaar rouwt na overlijden van ‘iconische’ Queen

Jordanië rouwt mee met het Verenigd Koninkrijk na het overlijden van koningin Elizabeth. Dat heeft de Jordaanse koning Abdullah op Twitter gezet. Volgens hem was de Queen “zeven decennia lang een baken van wijsheid en principieel leiderschap”. “Ze was een partner voor Jordanië en een dierbare vriend van de familie. We denken aan alle mensen in het Verenigd Koninkrijk in deze moeilijke tijd.”

Ook Abdullahs vrouw koningin Rania heeft een bericht op Twitter gezet. “Met pijn in het hart nemen we afscheid van een icoon van onbaatzuchtige toewijding en onwankelbare toewijding, een koningin die de eigenschappen belichaamde van een trouwe en toegewijde soeverein”, zo schrijft ze. Volgens Rania zal ze nooit vergeten worden. “Moge haar ziel in eeuwige vrede rusten.”