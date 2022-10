Jubileumbomen Elizabeth krijgen als eerbetoon nieuwe plek

De honderden jonge boompjes die tijdens het troonjubileum van koningin Elizabeth samen een grote boom vormden, krijgen een nieuwe plek. Ze zullen volgens Britse media op meerdere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk worden geplant als eerbetoon aan de overleden vorstin.

Afgelopen juni werd groots gevierd dat de koningin zeventig jaar op de troon zat. Ter ere van dat jubileum werd voor Buckingham Palace een grote boom neergezet met daaraan 350 plantenpotten met jonge boompjes. Die krijgen nu dus een nieuwe plek.

De voorzitter van de campagne The Queen’s Green Canopy, verantwoordelijk voor de actie, laat weten “trots” te zijn op het feit dat de bomen worden geplant. “De bomen dienen als inspiratie voor het planten van bomen in gemeenschappen en moedigen de zorg voor de reeds bestaande bomen in het prachtige landschap van ons land aan.”