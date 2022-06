Jubileumconcert van start gegaan zonder koningin Elizabeth

Het jubileumconcert voor koningin Elizabeth is zaterdagavond van start gegaan, zonder de jubilerende koningin zelf. De BBC maakte eerder op de avond bekend dat zij deze avond ontbreekt, evenals prins Harry en zijn vrouw Meghan. De band Queen heeft het concert afgetrapt samen met Adam Lambert.

Bij de start van het concert is een video getoond, van Elizabeth die thee drinkt met beertje Paddington. In de video wordt aangekondigd dat het concert van start gaat, waarna het lied We Will Rock You van Queen begint te spelen. De koningin tikt tijdens de eerste basgeluiden mee op haar theekopje.

Daarna wordt overgeschakeld naar het podium. Naast Queen en Lambert treden onder anderen Elton John, Alicia Keys, Nile Rodgers, Duran Duran, Diana Ross, de Britse songfestivalzanger Sam Ryder en Diversity op bij Buckingham Palace. Ook David Attenborough, David Beckham en Stephen Fry zijn van de partij.

Elizabeth kampt met een broze gezondheid. De koningin miste vrijdag de dankdienst in St Paul’s Cathedral en zaterdagmiddag de Epsom Derby. Daar werd zij vervangen door haar dochter Anne.