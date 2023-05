Jude Law beschouwt de Britse monarchie als theater

Jude Law ziet de Britse monarchie als theater, “al ben ik iets meer geobsedeerd door theater”. Dit tekende Deadline op uit de mond van de acteur tijdens een persconferentie op het filmfestival van Cannes, waar zijn film Firebrand goed ontvangen werd.

“Ik volg het niet heel erg”, zei Law ook over het Britse koningshuis, waar hij in dook voor zijn rol als koning Henry VIII. “Ik ben niet echt iemand voor roddel, dat interesseert mij niet. Ik hou niet van de achterklap. Al is dit hoofdstuk in de geschiedenis erg intrigerend.”

Henry VIII was koning van Engeland van 1509 tot 1547 en zag zijn zesde vrouw Katherine een steeds groter stempel op zijn bewind drukken, waardoor hij paranoïde werd. Firebrand gaat over de laatste fase van het leven van Henry VIII, waarin hij ook geveld werd door een wond op zijn been. “Ik heb gehoord dat je Henry VIII kamers verderop kon ruiken omdat zijn been aan het rotten was”, zei Law daar maandag over.