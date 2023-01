Jurk prinses Diana levert tonnen op bij veiling in New York

Een jurk die prinses Diana droeg tijdens een fotoshoot voor het blad Vanity Fair heeft op een veiling in New York liefst 604.000 dollar (ruim 556.000 euro) opgeleverd. Het is daarmee de meest waardevolle jurk geworden die ooit geveild is door Sotheby’s, heeft het veilinghuis bekendgemaakt. Vooraf werd gedacht dat het kledingstuk tussen de 75.000 en 90.000 euro zou opleveren.

De jurk was een van de favoriete jurken van de in 1997 omgekomen Britse prinses. Het gaat om een paarse fluwelen jurk van ontwerper Victor Edelstein, die ze ook al eens droeg voor een van haar eerste officiële portretten. Die foto werd gemaakt door Antony Armstrong-Jones, de voormalige echtgenoot van prinses Margaret.

Diana was tot 1992 samen met toenmalig prins Charles. Hun scheiding werd echter pas in 1996 definitief. De moeder van prins William en prins Harry overleed op 31 augustus 1997 door een auto-ongeluk in Parijs.