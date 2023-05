Kids William en Catherine beloond met marshmallows na geklus

De kinderen van prins William en prinses Catherine zijn maandag beloond voor hun werk bij een scoutingvereniging in de Engelse plaats Slough. George (9), Charlotte (8) en Louis (5) werden getrakteerd op marshmallows. Op foto’s van Britse media is te zien hoe de prinsen en prinses en hun moeder de spekjes boven een vuurtje roosteren.

William, Catherine en hun kinderen hielpen de vereniging met de renovatie van een gebouw. Zo was George met een boormachine in de weer, hielp Charlotte met schilderen en verplaatste Louis zand in een kruiwagen. Er werd niet alleen gewerkt, het vijftal deed ook mee aan een potje boogschieten.

De prins en prinses van Wales en hun kinderen gingen naar de scoutingclub in het kader van Big Help Out, een nationale vrijwilligersdag in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de organisatie van de dag, vergelijkbaar met NL Doet in Nederland, doen er dit jaar meer dan zes miljoen mensen mee. Veel Britten zijn in verband met de kroning van koning Charles vrij.