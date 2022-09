Kist koningin Elizabeth aangekomen in kathedraal Edinburgh

De kist met de overleden Britse koningin Elizabeth is maandagmiddag rond 16.00 uur Nederlandse tijd aangekomen bij de St. Giles’ Cathedral in Edinburgh. Daar is zij vanaf Holyroodhouse, waar ze eerst lag opgebaard, naartoe gebracht. Tot en met dinsdag ligt de koningin, die donderdag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse vakantieresidentie Balmoral Castle overleed, in de kathedraal in de Schotse hoofdstad. Daarna wordt Elizabeth naar Londen gebracht, waar maandag haar uitvaart is.

In de kathedraal begon maandag rond 16.15 uur Nederlandse tijd een herdenkings- en dankdienst voor de koningin. Alle herdenkingsactiviteiten in Schotland zijn onderdeel van Operation Unicorn: het plan dat is opgesteld voor het geval Elizabeth in Schotland zou komen te overlijden.

Koning Charles, prins Edward en prinses Anne liepen in militair uniform mee in de processie. Prins Andrew droeg een jacquet. Alleen leden van het Britse koninklijk huis die officiële taken hebben, dragen een uniform. De hertog van York moest in januari al zijn militaire titels en eretitels inleveren, nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik in een zaak die hij ontkende en schikte.

Langs de route stonden vele Schotten in de hoop een glimp van de auto met daarin de kist op te vangen. Op de kist lag de Schotse koninklijke standaard gedrapeerd, de vlag van het Britse koninklijk huis. Bovenop de vlag lag een bloemenkrans gemaakt van bloemen uit de tuin van Balmoral Castle.