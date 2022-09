Kist met koningin Elizabeth aangekomen in Westminster Hall

De kist met het lichaam van koningin Elizabeth is in Londen aangekomen in Westminster Hall, de plek waar het publiek afscheid kan nemen van de overleden vorstin. Langs de route vanaf Buckingham Palace stonden vele duizenden mensen om de kist te bekijken en de laatste eer te bewijzen aan Elizabeth II.

De kist van de koningin lag bovenop een geweerkoets, die door paarden door de straten van Londen werd getrokken. De processie begon om 14.22 uur lokale tijd en kwam om 15.00 uur aan in Westminster Hall, een historische zaal in het Britse parlementsgebouw. Daar zal de kist liggen tot maandag, de dag van de staatsbegrafenis.

Elizabeths kist werd gesierd door de koninklijke vlag en de kroon, die op een paars kussen lag. De krans was gemaakt met bloemen uit de tuinen van Windsor Castle en haar Schotse landgoed Balmoral Castle. In Westminster Hall komen ook de rijksappel en de scepter op de kist te liggen. Die regalia worden doorgaans gebruikt bij de kroning van een nieuwe vorst.

Te voet

Koning Charles begeleidde zijn moeder te voet vanuit Buckingham Palace, samen met zijn beide zonen William en Harry. Ook Elizabeths andere kinderen Anne, Andrew en Edward liepen mee in de processie. Koningin-gemalin Camilla en de vrouwen van William en Harry, Catherine en Meghan, legden de route af met een auto.

Al vroeg op de dag werd het druk langs het bijna 2 kilometer lange traject. Langs de route waren voor toeschouwers vakken ingericht die helemaal volstroomden. In Hyde Park stonden grote schermen waarop de processie werd getoond.

Grote drukte

Vanwege de grote drukte werden bij de processie paarden gebruikt die zijn getraind om met grote menigtes en onverwachte geluiden om te gaan, zoals de saluutschoten die elke minuut bij Hyde Park werden afgevuurd. De paarden zijn zelfs voorbereid op hevig huilende mensen. Om geen onnodig geluid te produceren, heeft het vliegveld Heathrow zestien vluchten geannuleerd. Naar verwachting zullen maandag tijdens de uitvaart ook veel vluchten worden geschrapt.

Na de aankomst in Westminster Hall, houdt de aartsbisschop van Canterbury een korte dienst. Om 17.00 uur mogen de eerste belangstellenden naar binnen om langs de kist te lopen. De Britse regering waarschuwt voor lange wachttijden, die volgens de media zouden kunnen oplopen tot dertig uur.