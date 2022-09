Kist van koningin Elizabeth verlaat Schotland

De kist met koningin Elizabeth is aan boord van het vliegtuig waarmee zij van Edinburgh naar Londen wordt gebracht. Het vliegtuig is even na 17.30 uur lokale tijd opgestegen in Schotland en landt naar verwachting een uur later in de Engelse hoofdstad. Daar zal de koningin in Buckingham Palace komen te liggen.

Elizabeth overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse landgoed Balmoral Castle. Haar kist lag de afgelopen 24 uur in de St. Giles Cathedral in Edinburgh, waar Schotten afscheid van de koningin konden nemen. Ook langs de weg naar het vliegveld stonden veel mensen te kijken. Prinses Anne, de dochter van Elizabeth, vergezelt de kist op de reis.

Koning Charles woonde dinsdag een rouwbijeenkomst bij in Noord-Ierland, maar is op tijd teruggevlogen naar Londen om zijn moeder te ontvangen bij Buckingham Palace. In de middag was het al druk in Londen en begonnen zich dikke rijen te vormen langs de route van het vliegveld naar het paleis.

Woensdag wordt de kist naar Westminster Hall gebracht, waar die zal staan tot de ochtend van de staatsbegrafenis op maandag 19 september. Daar heeft het publiek ook vier dagen de tijd om afscheid te nemen en de koningin de laatste eer te bewijzen.