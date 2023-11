Klein protest na eerste troonrede van Britse koning Charles

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn dinsdagmiddag weer thuis aangekomen in Buckingham Palace, nadat Charles de troonrede heeft voorgelezen. Beelden daarvan deelt het Britse hof via social media. Op de terugweg was er een klein protest van mensen die borden omhoog hielden. Daarop waren de woorden ‘not my king’ (niet mijn koning) te lezen.

Het Britse koningspaar reed op de terugweg naar huis vanuit het Palace of Westminster net als op de heenweg in de Diamond Jubilee State Coach. De koets, die gemaakt is voor het diamanten jubileum van Elizabeth, werd getrokken door zes paarden.

Het was voor het eerst dat Charles een volwaardige troonrede voorlas. In zijn eerst troonrede lag de nadruk op langetermijnbeslissingen en de economische ontwikkeling van het land. Hij kondigde een reeks maatregelen aan die de Britse regering de komende tijd wil doorvoeren. Premier Rishi Sunak wil onder meer de hoge inflatie bestrijden en criminaliteit aanpakken.