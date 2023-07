Klimaatactivisten bekladden schilderij koning Charles

Klimaatactivisten hebben woensdag een portret van koning Charles in Schotland beklad. Twee leden van de groep This Is Rigged spoten met roze verf over het schilderij in de Scottish National Portrait Gallery in Edinburgh.

Het gaat om een schilderij van koning Charles dat is gemaakt door de Schotse kunstenaar Victoria Crowe. Op beelden is te zien hoe de activisten het logo van de groep en de tekst “de mensen zijn machtiger dan een heer” op het schilderij spuiten en zichzelf vervolgens vastlijmen aan de grond. De twee werden later gearresteerd. De actie van de activisten was een protest tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.

Het is niet de eerste keer dat klimaatactivisten het gemunt hebben op de beeltenis van koning Charles. In oktober besmeurden activisten van Just Stop Oil het wassen beeld van de koning in Madame Tussauds in Londen met taart.